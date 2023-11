Genova, rivoluzione Amt: metro sempre gratuita e sconti sugli abbonamenti annuali. Il biglietto ordinario passa a 2 euro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Amt mette in scena una vera rivoluzione a Genova sul fronte del trasporto pubblico locale. Dal 15 gennaio 2024 entrerà in vigore, in via sperimentale per un anno, una nuova offerta tariffaria, più semplice e conveniente per il cittadino. Con l'obiettivo di avvicinare e fidelizzare l’utente all’uso del mezzo pubblico.

Tra le novità l'utilizzo gratuito della metropolitana in tutte le fasce orarie (e non solo nelle "fasce di morbida" 11-16 e 20-22)che si aggiunge alla già attiva gratuità h24 degli impianti verticali. Ma l’utilizzo gratuito di entrambe le tipologie di mezzi è dedicato solo ai residenti nella Città metropolitana di Genova.

Dalle sei tipologie di abbonamenti annuali si passa ad un'unica opzione da 295 euro, che passa a 200 euro per i ragazzi under 26. Servizio gratuito invece per ragazzi under 14 e cittadini over 70, per questi ultimi partirà dalle ore 9.30. Anche qui il requisito fondamentale sarà quello di essere residenti in un comune della Città Metropolitana di Genova.

Di conseguenza il servizio non sarà gratuito per i turisti a cui è dedicato un biglietto giornaliero che varrà 24 ore al costo di 10 euro. Passa a 5 euro il biglietto sulla linea 782 Santa Margherita Ligure - Portofino. Il settimanale passa a 22 euro.

Per gli utilizzatori occasionali, il biglietto urbano, extraurbano e urbano-extraurbano confluiscono in un unico titolo valido 110 minuti al costo di 2 euro.

Secondo la presidente di Amt Ilaria Gavuglio "Abbiamo costruito questa sperimentazione su un piano che prevede un incremento dei passeggeri del 12%, mentre avremo un aumento degli abbonamenti annuali di 15mila unità"

«Una grande operazione per avvicinare sempre di più i genovesi al trasporto pubblico – commenta Marco Bucci, sindaco di Genova – Questi mesi di sperimentazione della gratuità della metropolitana e degli impianti verticali hanno già portato risultati importanti sotto questo punto di vista. Nei prossimi anni, con il prolungamento della metro, il servizio diventerà ancora più capillare ed efficiente per molte altre zone della città. Proseguiamo inoltre a grandi passi verso il raggiungimento di un trasporto pubblico completamente green nei prossimi anni che renderà l'esperienza di viaggio ancora migliore. Oggi chi decide di abbonarsi potrà contare su tariffe speciali, un modo per agevolare chi sceglie di muoversi ogni giorno con il trasporto pubblico non solo nel territorio cittadino ma anche in tutta l'area metropolitana. Comprare un abbonamento o un biglietto risulta sempre più facile, passi avanti per semplificare l’esperienza di tutti gli utenti».

«Le novità tariffarie, che partiranno dal prossimo anno, sono un altro importante tassello nell’ottica di promuovere, attraverso la semplificazione con tariffe flat, sempre di più l’utilizzo del trasporto pubblico locale – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – novità che interesseranno l’utenza genovese, ma in modo più allargato anche chi si sposta all’interno dell’intera area metropolitana e i turisti o chi viene per lavoro a Genova, allineandoci sempre di più ai più elevati target europei. Inoltre, la gratuità degli impianti verticali e della metro sono un’innovazione storica per la nostra città e per il panorama nazionale in generale: se poi consideriamo che entro il 2026 avremo una metropolitana che collegherà gran parte della città il risultato è che saremo in grado di dare un servizio di trasporto pubblico locale per spostarsi in gran parte del territorio cittadino e raggiungere il centro città in modo totalmente gratuito con un beneficio importante sulla qualità dell’aria e in generale della vita, liberando dal traffico privato molte strade».

Nel dettaglio:

- ABBONAMENTI ANNUALI:

• Dai sei abbonamenti annuali disponibili (urbano ordinario, agevolato per over 65, AMTUna e i tre annuali extraurbani libero, verde e blu over 65) si passa a un unico abbonamento annuale da 295 euro, più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla rete Grande AMT, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

• Le proposte agevolate giovani MET26 e Under 26 diventano un unico titolo di viaggio annuale per i ragazzi sotto i 26 anni al costo di 200 euro e valido sulla rete Grande AMT, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Anche in questo caso, il prezzo viene decisamente ridotto.

• Gli under 14 e gli over 70 residenti in un Comune della Città Metropolitana di Genova viaggiano gratis sulla rete Grande AMT, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Per gli over 70 questa promozione è valida dalle 9.30 del mattino.

- ABBONAMENTI MENSILI

• Abbonamento mensile AMT da 48 euro valido sulla rete Grande AMT, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia

- ABBONAMENTI SETTIMANALI

• Settimanale a 22 euro valido sulla rete Grande AMT, Navebus e rete urbana genovese di Trenitalia.

TITOLI DI VIAGGIO PER I TURISTI

• Il biglietto giornaliero, quello per il Volabus e il METDaily vengono riuniti in un unico titolo di viaggio da 10 euro valido 24 ore sulla rete Grande AMT, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella.

• Il biglietto di corsa semplice valido sulla linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino passa a 5 euro.





- BIGLIETTI ORDINARI E CARNET

• I biglietti urbano, urbano + extraurbano ed extraurbano confluiscono in un unico biglietto da 2 euro valido 110 minuti sulla rete Grande AMT, senza alcun limite legato alle zone.

• Il biglietto urbano integrato con Trenitalia passa a 2,2 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT + rete urbana genovese Trenitalia.

• I diversi biglietti extraurbani, con validità temporali e territoriali differenti confluiscono in un unico titolo di viaggio da 5 euro valido 5 ore sull’intera rete Grande AMT.

• Il mini carnet da 5 biglietti urbani diventa un carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla rete Grande AMT e venduto al costo di 20 euro.

• Il carnet da 10 biglietti integrati rete urbana AMT e Trenitalia diventa un carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla rete Grande AMT e sulla rete urbana genovese di Trenitalia, venduto al costo di 22 euro.