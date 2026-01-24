Genova: rissa davanti a un bar, tre denunciati

Si è svolto il servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, nell'ambito di attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alla tutela del decoro urbano, nelle aree di maggior criticità. L’attività, effettuata in maniera capillare mediante un servizio appiedato, è stata coordinata dal Commissariato Prè con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità cinofile dell’U.P.G e S.P. e della pattuglia interforze Polizia-GdF e Esercito Italiano.

A inizio servizio, verso le ore 20.30, in via Fanti d’Italia, gli operatori sono intervenuti per un’aggressione ai danni di un uomo trovato riverso a terra, sanguinante. Lo stesso ha riferito di essere stato aggredito durante una lite scaturita fuori da un bar, da tre sconosciuti armati di cocci di bottiglie, di cui ha fornito la descrizione.

Gli equipaggi del Commissariato Centro, U.P.G e S.P. e R.P.C., hanno rintracciato, poco distante, i tre presunti autori dell’aggressione, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Si tratta di un 30enne dominicano, di un 33enne ed un 42enne entrambi ecuadoriani, tutti denunciati per lesioni aggravate in concorso, fatta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Villa Scassi dove è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni.

L’attività di controllo è proseguita con particolare attenzione alla zona di via Prè e Darsena dove le unità cinofile hanno segnalato un 30enne del posto trovato in possesso di 3 grammi di hashish per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.