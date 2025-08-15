Genova: riparato guasto tubatura Oregina, Comune attiva assistenza per soggetti fragili

È stato ripristinato questa mattina alle 10.30 il servizio idrico nel quartiere genovese di Oregina, interrotto nella serata di ieri a causa della rottura di una conduttura durante alcuni lavori in corso nella zona.

Fin dai primi momenti dell’emergenza, il Comune di Genova si è attivato in coordinamento con IRETI, gestore del servizio idrico, per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Contestualmente, su segnalazione dei residenti ricevuta dal Centro Operativo Avanzato della Polizia Locale, è stata allertata anche la Protezione Civile, pronta a intervenire per fornire acqua potabile ai soggetti più vulnerabili del quartiere.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha evitato il ricorso a misure straordinarie come l’uso di autobotti per la distribuzione dell’acqua. Lo rendono noto l’assessore alla Polizia Locale Arianna Viscogliosi e l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante, sottolineando l’efficace collaborazione tra le strutture comunali e IRETI.

