Genova, riforma sociosanitaria: il dibattito approda in consiglio comunale

Dopo l'esame di questo pomeriggio in Sala Rossa da parte della commissione VII Welfare, la riforma sociosanitaria passerà al vaglio del Consiglio comunale per la sua approvazione.

"Per la prima volta questo argomento viene discusso in questa aula consiliare, segnando una netta discontinuità con il passato. Riteniamo infatti che l'approccio politico a un atto fondamentale, quale è la riforma sociosanitaria, non possa limitarsi all'espressione di un mero parere amministrativo in seno al Consiglio delle Autonomie Locali: serve un confronto politico vero con tutto il Consiglio comunale per definire insieme la nostra posizione - ha detto l'assessora al Welfare Cristina Lodi - Come amministrazione abbiamo sempre offerto la massima collaborazione all'assessorato regionale e in Anci per migliorare la presa in carico dei cittadini. Il vero problema, oggi come ieri, sono i tempi: per fare una riforma seria, coinvolgendo i migliori esperti per un reale cambiamento sociale e sanitario, serve tempo. Continueremo a chiederlo a gran voce, sperando che questo tempo venga finalmente concesso a tutti gli amministratori della Liguria".

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