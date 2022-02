Genova, riapre il centro diurno di Cornigliano per anziani e famiglie

di Redazione

La psicologa del centro Camilla Bochicchio: “Finalmente possiamo ripartire con tutti i nostri servizi, tutto il personale e gli ospiti sono vaccinati"

Lunedì prossimo, 14 febbraio, riapre a pieno regime il centro diurno per anziani Villa Duchessa di Galliera a Genova Cornigliano. “Finalmente possiamo ripartire con tutti i nostri servizi", spiega la psicologa del centro Camilla Bochicchio. "In questi mesi abbiamo fatto il possibile per continuare ad offrire supporto alle famiglie con anziani, che spesso si sono trovate sole nella cura e nella gestione del proprio caro. Abbiamo cercato formule innovative e ripensato l’intera organizzazione del nostro Centro Diurno, per garantire sempre la massima sicurezza agli Ospiti ed alle loro famiglie" prosegue Bochicchio.