Genova, due anziani investiti a Marassi e Sampierdarena: entrambi in codice rosso

di Marco Innocenti

Un 90enne colpito da un bus in via Pinetti mentre attraversava fuori dalle strisce. L'altro è un 80enne investito da un'auto in via Degola

Martedì 08 Febbraio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn