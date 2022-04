Genova, Renzi spiega l'appoggio a Bucci: "Contano le persone e lui ha fatto benissimo"

di Edoardo Cozza

Il leader di Italia Viva commenta l'appoggio al sindaco uscente e candidato del centrodestra: "Manager civico che ha salvato la città: merita il supporto"

"Polemiche per le scelte di Iv sui territori. A Genova sosteniamo il sindaco uscente, Marco Bucci, un manager civico che ha fatto benissimo in questi cinque anni, salvando la propria città dall'immobilismo e dall'impasse burocratico non solo dopo il crollo del Ponte". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi, nella sua e-news. "Per noi contano le persone e Bucci, candidato civico, merita il nostro supporto".