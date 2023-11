Genova, Regione Liguria organizza il primo convegno aperto al pubblico: il tema è la violenza economica

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nel corso di questa mattinata e per il resto del giorno, fino alle 17 si è tenuto il primo convegno aperto al pubblico di Regione Liguria, dedicato al tema della violenza economica. Si chiama “Violenza economica: un’altra forma di violenza di genere” e mette al centro l’importanza di promuovere la formazione, l’empowerment femminile e una progettazione condivisa per la prevenzione e il cambiamento.

Una giornata dedicata a istituzioni, associazioni, ricerca e mondo del lavoro strutturata in tre panel multidisciplinari, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e affrontare la complessa questione della violenza economica. Il convegno è organizzato in collaborazione con Consiglio Notarile di Genova e Chiavari, Anpal Servizi (agenzia tecnica del Ministero del lavoro) e “L'economia per tutti”, il nuovo portale di educazione finanziaria della Banca d'Italia.

“Il contrasto alla violenza di genere non si limita alle celebrazioni, seppur doverose, del 25 novembre – spiega l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro. – Il convegno è l’occasione per esaminare da più punti di vista il tema della violenza economica, ma anche per ascoltare proposte e suggerimenti sulle azioni più efficaci da intraprendere nei prossimi mesi, sia in termini preventivi, sia per aiutare le donne che subiscono questo abuso a diventare sempre più autonome dal punto di vista finanziario e quindi sempre più libere”.