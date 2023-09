Genova, Regione Liguria e Unicef si uniscono per celebrare la festa dei nonni

In occasione della festa dei nonni di Lunedì 2 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30 in largo Pertini, gli alunni delle scuole dell’Infanzia e della Primaria presenteranno un elaborato sul rapporto intergenerazionale tra nonni e bambini. L’evento, patrocinato dalla Regione in collaborazione con Unicef, è stato presentato oggi da Simona Ferro, assessore regionale alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia.

La scelta della data non è casuale: il giorno dedicato alla celebrazione dei nonni è lo stesso degli angeli custodi. «I nonni sono un ponte affettivo tra le generazioni– spiega l’assessore Simona Ferro - e hanno anche un’importanza fondamentale all'interno della società, dal momento che rappresentano un aiuto concreto per la cura dei bambini».

Durante la giornata è in programma l’incontro con le istituzioni coinvolte nel progetto “Amica dei Nonni e dei Bambini negli ideali dell’Unicef”, la Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia Municipale, Guardia costiera e Guardia di finanza e l’Esercito italiano. Confcommercio donerà un libro oppure una Pigotta, la bambola ufficiale dell’Unicef, a tutte le classi aderenti a 50&Più, che poi potranno consegnare il dono ai nonni, come simbolo di riconoscenza e gesto d’affetto.

«L’obiettivo dell’evento- spiega Lorenza Rosso, assessore al Sociale- è quello di promuovere l’idea che queste figure così importanti non siano considerate solo una risorsa nel momento del bisogno, ma che ci si ricordi di loro sempre. È per questo che festa dei nonni in Italia è stata istituita per legge dal 2005 come un momento per sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale».

Si ricorda che in caso di pioggia l’evento si terrà nella sede Unicef di Genova in piazza de Ferrari 6r, luogo di esposizione degli elaborati.