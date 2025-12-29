Genova, rapina in cioccolateria: Polizia Locale arresta il responsabile grazie alle telecamere

È stato individuato e arrestato l’autore della rapina con lesioni avvenuta lo scorso 27 dicembre 2025 presso la storica cioccolateria-pasticceria Viganotti, grazie all’azione congiunta della Polizia Locale e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.





I filmati hanno permesso di ricostruire l’intero episodio, dall’ingresso dell’autore nell’esercizio commerciale fino alla fuga. Fondamentale è stato il lavoro dell’agente addetto ai videoterminali, che ha rintracciato l’uomo intorno alle 17 in vico Adorno, consentendo agli agenti di fermarlo poco dopo in vico Inferiore del Roso.





L’operazione è stata coordinata con la Stazione dei Carabinieri di Carignano e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il sospettato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Marassi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.





"Questa attività dimostra l’efficacia del lavoro integrato tra pattugliamenti su strada e videosorveglianza – ha commentato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi –. Il sistema consente di ottenere riscontri concreti, migliorando sia la prevenzione sia l’individuazione tempestiva di comportamenti illeciti, rafforzando la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini e delle attività commerciali".

