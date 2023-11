Genova: rapina impropria in negozio di via Piacenza, 57enne arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 57enne per il reato di rapina impropria. E' accaduto in un negozio di materiali per l'edilizia in via Piacenza, dove l'uomo era stato sorpreso a prendere merce dagli scaffali, occultarla nella borsa, fino a cercare di uscire senza pagare. L'addetto alla sicurezza gli intimava di rientrare e riceveva uno spintone dal malfattore, datosi quindi alla fuga.

Nel frattempo erano sopraggiunti gli agenti. La merce asportata (10 faretti per controsoffitto per un valore di 77,50 euro) è stata recuperata e rimessa in vendita, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso gli uffici della Questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.