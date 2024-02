Genova, raffica di furti tra Albaro e Nervi: bottino di Rolex, contanti ed effetti personali

Non accennano a diminuire i furti a Genova.

Ieri nel tardo pomeriggio la polizia è intervenuta in via Gobetti in Albaro dopo la segnalazione di un'irruzione. I ladri hanno portato via un bottino ragguardevole: due preziosi Rolex e 10mila euro in contanti (oltre a una bicicletta). In serata altro intervento degli agenti in via San Martino. I malintenzionati, forzando una porta finestra, hanno asportato diversi effetti personali e un paio di Balenciaga (scarpe in vendita dai 570 ai quasi 100 euro), ma non c'è ancora una stima completa di quanto rubato.

Per quanto riguarda Nervi, invece, due effrazioni prima di mezzanotte in via dei Floricoltori (il che fa pensare che si tratti della stessa banda): nella prima casa a soqquadro e diversi oggetti trafugati, nella seconda i ladri hanno asportato una cassaforte con all'interno 500 euro in contanti e, per ora, è ciò che i proprietari sono riusciti a quantificare.