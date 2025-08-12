Genova, principio d’incendio in un appartamento a Bolzaneto: grave un 23enne

Un principio d’incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento di via Cechov, nel quartiere Diamante a Bolzaneto, Genova. Intorno alle 2, per cause ancora da chiarire, un materasso ha preso fuoco.

All’interno dell’abitazione si trovava un ragazzo di 23 anni che ha tentato di spegnere le fiamme da solo, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Nel tentativo è rimasto gravemente ustionato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i pompieri, insieme ai sanitari del 118 e alla Croce Rosa Rivarolese. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi, dove è ricoverato in gravi condizioni.

