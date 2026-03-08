Genova, prevenzione in piazza per l’8 marzo: Lilt organizza visite gratuite contro il tumore al seno

In occasione della Giornata internazionale della donna, a Genova la prevenzione sanitaria scende direttamente in strada. La Lilt Genova, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno attraverso un ambulatorio mobile accessibile liberamente ai cittadini.

Il mezzo sanitario è stato posizionato oggi, 8 marzo, in via Garibaldi, proprio davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune. Qui sarà possibile ricevere informazioni e servizi di prevenzione dalle 10 alle 18, senza necessità di prenotazione.

Anche la sindaca Silvia Salis, insieme ad assessore e consigliere comunali, con una visita all'ambulatorio mobile, sottolineare l’importanza delle iniziative dedicate alla salute delle donne.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare sempre più persone ai controlli preventivi, ricordando quanto la diagnosi precoce sia fondamentale nella lotta contro il tumore al seno.

