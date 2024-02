Genova: presi i topi d'appartamento che imperversavano ad Albaro, bottino da 1 milione

Li hanno fermati dopo l'ultimo colpo: in macchina avevano 180mila euro in contanti e oltre 700mila tra gioielli e orologi di lusso. La squadra mobile ha arrestato questa mattina due uomini, albanesi di 38 e 35 anni, che avevano appena commesso un furto nel quartiere residenziale di Albaro. Nel box dell'appartamento in cui vivevano, a Marassi, gli agenti hanno trovato altri gioielli rubati da almeno altri tre appartamenti.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stamani uno dei due è rimasto in auto mentre l'altro è entrato nell'appartamento di un imprenditore portando via la cassaforte e i monili con diamanti e pietre preziose, oltre a una collezione di Rolex e altri orologi di valore. In macchina i poliziotti hanno trovato anche un flessibile e altri arnesi per lo scasso.



I due sarebbero gli autori dei colpi di sabato notte in via Gobetti (dove sono stati portati via due Rolex e 10 mila euro in contanti) e in via San Martino. I due, ipotizzano gli inquirenti, avrebbero studiato prima le abitudini delle vittime da colpire per agire indisturbati. In tutti i casi, infatti, i proprietari della case svaligiate erano via in montagna per la settimana bianca.



Uno dei due ladri risiede da tempo a Genova mentre il secondo sarebbe un trasfertista arrivato dall'Albania solo per i colpi e poi ripartire. Dopo l'arresto le indagini proseguono per capire se la coppia sia responsabile di altri furti in appartamento delle ultime settimane.