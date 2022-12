Genova, presentata l'imbarcazione per la Ocean Race. Il Sindaco Bucci: "Straordinaria promozione per la città a livello mondiale"

L'Ocean Race partirà ufficialmente il 15 gennaio da Alicante, con Genova che avrà l'onore di ricevere tutte le imbarcazioni per il "Grand Finale", previsto tra il 24 giugno e il 2 luglio.

Dalla partnership tra "The Austrian Ocean Racing" e alcune importanti realtà genovesi e italiane è nato "Team Genova", che parteciperà alla regata nella categoria VO65 Sprint. Sulla barca sventoleranno quindi la bandiera italiana e quella austriaca, oltre ovviamente a quella di Genova.

Il Sindaco Marco Bucci, da sempre grande appassionato di vela, sarà presente ad Alicante per la partenza: "E' stato un lavoro lungo e non facile, ma tutti coloro che oggi sono qui, a bordo di Team Genova, ci hanno creduto e a loro va il grazie di tutta la città. E' un'ulteriore, straordinaria promozione per Genova a livello mondiale e un'importante conferma della nostra eccellenza nel mondo della vela e della nautica su scala internazionale. Proverò a riportare l'Ocean Race nella nostra città".

A rappresentare i colori azzurri saranno Alberto Riva, milanese, e Cecilia Zorzi, trentina.

"Come austriaci senza accesso al mare - spiega il capitano del team, Oliver Kobale - siamo entusiasti di aver trovato a Genova un porto così meraviglioso, che non solo offre tutto ciò di cui un team di vela ha bisogno, ma ha anche una vivace atmosfera internazionale che piace a tutto il team. Abbiamo preparato la barca da cima a fondo e siamo grati per tutto ciò che Genova ha da offrire come paradiso dei velisti. E' stato un compito immane, ma ci siamo riusciti grazie alla dedizione di tutto il team e al sostegno della città".

La regata, come detto, partirà da Alicante e terminerà a Genova (waterfront di Levante), passando per Capo Verde, Cape Town, Itajai, Newport, Aarhus, Kiel Fly-By e The Hague.