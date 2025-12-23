Genova Pra': maxi sequestro in porto, GdF intercetta oltre 20mila borse false

Maxi operazione contro la contraffazione nel porto di Genova Prà, dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di Finanza, ha intercettato e sequestrato 20.712 borse contraffatte riconducibili a noti marchi del lusso italiani e internazionali.

L’intervento, denominato “Ermes” e avviato nel secondo trimestre dell’anno, si è concluso a ridosso delle festività natalizie, impedendo l’immissione sul mercato di merce illegale per un valore stimato di oltre 33,5 milioni di euro.

Grazie a un’attività di analisi dei flussi commerciali e all’incrocio dei dati di rischio disponibili nelle banche dati istituzionali, gli investigatori hanno individuato numerosi container sospetti. Le ispezioni doganali hanno confermato la presenza di migliaia di borse che riproducevano fedelmente modelli registrati, con la contraffazione poi accertata tramite perizie ufficiali delle aziende titolari dei marchi.

L’operazione ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di sei cittadini cinesi, legali rappresentanti delle società importatrici, per il reato di importazione di prodotti contraffatti.

