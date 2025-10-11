Genova polo dell'industria energetica: parla a Telenord Fabrizio Fabbri, ad di Ansaldo Energia

Genova come polo dell'industria energetica nel Nordovest. A parlarne a Telenord è Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, che ha sottolineato il ruolo strategico di Genova.

Fabbri ha evidenziato l’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e degli investimenti in ricerca per affrontare le sfide della transizione energetica, ribadendo l’impegno dell’azienda nel valorizzare le competenze del territorio e rafforzare la competitività del settore a livello nazionale e internazionale.

