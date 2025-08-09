Genova: Polizia si dota di psicologo, Siap chiede anche sportello di ascolto

Dopo anni di richieste, arriva finalmente a Genova uno psicologo dedicato alla Polizia di Stato, una figura fondamentale per affrontare il disagio psicologico degli agenti. A sottolinearlo è Roberto Traverso, segretario genovese del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), che però evidenzia come il problema resti ancora ampiamente sottovalutato.

“Il disagio psicologico in Polizia viene affrontato in modo insufficiente – spiega Traverso – e le attuali linee guida per la valutazione dello stress da lavoro sono inadeguate, permettendo ai datori di lavoro di sottovalutare il problema nonostante le tante situazioni di sofferenza vissute dai colleghi”.

Il sindacato chiede da tempo l’attivazione di uno sportello d’ascolto per garantire supporto quotidiano agli agenti, spesso messi a dura prova da un lavoro stressante, carenze di organico e mancanza di coordinamento sul territorio. Traverso ricorda inoltre che le difficoltà psicologiche non sono solo legate all’attività lavorativa, ma spesso nascono da problemi personali e familiari, motivo per cui lo psicologo deve essere una risorsa accessibile, riservata e senza filtri gerarchici.

“L’arrivo dello psicologo rappresenta un primo passo importante, ma il servizio deve essere esteso a tutta la provincia, non solo alla Questura”, conclude Traverso, che invita a valorizzare anche le esperienze già avviate, come quella del Sesto Reparto Mobile di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.