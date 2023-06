Genova, polemiche per il cantiere del parcheggio di piazza Portello

Ancora qualche settimana di disagi per la viabilità del centro di Genova legati ai lavori dell'autosilos interrato in piazza Portello ma gran parte dei cantieri saranno rimossi a inizio luglio e i lavori saranno conclusi a settembre. Lo ha detto l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente rispondendo al consigliere Claudio Villa del Partito Democratico che lamentava la presenza, sulla sede stradale in prossimità del cantiere, di dossi e avvallamenti, con pericoli per l'incolumità pubblica, esprimendo un giudizio fortemente negativo sulla natura dei lavori compiuti nella piazza.

"La direzione lavori ci ha comunicato che, a giorni, provvederà alla sistemazione dell'asfalto sulla corsia in direzione levante compresa via Interiano e, dal prossimo 7 luglio, il ripristino della viabilità precedente ai cantieri con la rimozione delle occupazioni suolo, salvo quelle strettamente necessarie che interferiranno temporaneamente solo sulla circolazione pedonale. La fine dell'intervento è prevista a settembre e al termine dei lavori ci saranno il ripristino della viabilità originaria e la definitiva rimozione delle occupazioni rimaste" ha detto Avvenente.

Secondo il Pd sarebbe necessario "controllare un po' meglio quanto sta accadendo, disagi in cambio dei quali ci saranno solo pochi posti auto che si potranno permettere facoltosi acquirenti" continua Villa. "Al momento le due corsie che si incrociano hanno talmente poco spazio a disposizione che a volte i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi per evitare collisioni in quella che è una vera e propria strettoia".

Avvenente ha precisato: "L'interrogazione ci consente di fare un po' di chiarezza, è evidente che un cantiere in un punto così delicato non poteva non portare qualche disagio, pochi giorni fa è stata riaperta la corsia lato monte verso Principe e c'è stata un'ulteriore fase di spostamento con conseguente riasfaltatura"