Genova, pitbull azzanna i padroni ultrasettantenni: marito trasportato in codice rosso al San Martino, è grave

E' successo ieri sera in salita Sella a San Desiderio dove due anziani ultrasettantenni, sono stati, azzannati dal proprio pitbull mentre stavano cenando in casa.

L'animale per cause ancora da accertare si è avventato sui padroni e li ha feriti gravemente e ad avere la peggio è stato il marito, ferito al corpo in più parti. L’uomo, di 77 anni, ha tentato di difendere la moglie, la prima ad essere finita nel mirino del cane.

A far scattare l'allarme e ad attivare i soccorsi sono stati i vicini di casa avvertiti dalle urla, così sul posto sono intervenuti il 118 e due pattuglie della Polizia Locale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova dove resta in prognosi riservata. La moglie sta meglio, ma anche lei è stata trasferita al PS del policlinico. Il pitbull invece è stato dato in consegna alla Croce Gialla e portato al canile di Monte Contessa, dove dovrà stare in osservazione per un periodo di almeno dieci giorni.

Poi le autorità decideranno se può tornare a casa, essere affidato a un’altra famiglia oppure restare in gabbia per sempre.