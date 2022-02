Genova, Pirondini a Telenord: "Non sono sicuro che Bucci sia il candidato del centrodestra"

di Matteo Angeli

Il capogruppo del M5S:"I toni della campagna elettorale andranno ad inasprirsi, perché il nostro progetto spaventa gli avversari"

"Non sono così sicuro che Marco Bucci sia il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative". Luca Pirondini, capogruppo del Movimento Cinque Stelle nel consiglio comunale di Genova, intervenendo alla trasmissione "Tiro Incrociato" di Telenord.

Pirondini nel corso della puntata ha poi fatto il punto della situazione in vista delle prossime amministrative. "I toni andranno ad inasprirsi, perchè il nostro progetto spaventa gli avversari. Bucci e Toti hanno fatto credere a tutti che il Ponte San Giorgio l'hanno costruito loro e invece è arrivato grazie al Governo Conte. L'amministrazione attuale sarà ricordata per il numero dei supermercati inaugurati e per il numero di multe comminate. Dal 2015 ad oggi gli incidenti sono cresciuti nonostante l'aumento delle multe, quindi sono sanzioni fatte per fare cassa e non per proteggere i genovesi".