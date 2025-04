Genova, Piciocchi: "Sviluppo bacini ascoltando operatori. Sopraelevata obsoleta, non è un tabù"

"Trasformare la sopraelevata in un'arteria ciclopedonale sul modello della Highline newyorkese, per collegare pedonalmente il waterfront di levante al porto antico senza andare a disturbare e interferire le riparazioni navali". Così Pietro Piciocchi, vice sindaco facente funzioni, a margine delle celebrazioni per il centenario di Ente Bacini. Un'ipotesi che si lega alla costruzione del Tunnel Subportuale, e che dovrebbe aprire un dibattito nella città. "A me piacerebbe che la città dibattesse, non voglio proporre soluzioni unilaterali - spiega - ma se la città deciderà che la soprelevata non ha più ragione di esistere, quel tratto potrà essere valorizzato. Nella zona tra il mercato del pesce e la stazione marittima, invece, la sopraelevata potrebbe essere eliminata, andando a ricucire queste parti di città, il Porto Antico, la Darsena con via Gramsci, Caricamento e creare un contesto unico perché oggi è una cesura".



"Non elimineremo mai la soprelevata fino a che non avremo perfettamente in efficienza il tunnel subportuale - aggiunge Piciocchi - ma credo che nel frattempo sia giusto dibattere di questo argomento, con un dato di realtà: che comunque la sopraelevata è un'infrastruttura oggettivamente obsoleta, non a norma con il codice della strada, con un costo di manutenzione importantissimo e come tutti gli oggetti non è una struttura eterna e imperitura. Quindi questo credo che sia un argomento su cui i genovesi devono interrogarsi perché vuol dire che questa è una città che guarda al futuro, è una città che vuole evolvere".



Per quanto riguarda lo sviluppo del porto, Piciocchi sostiene: "Credo che questa attività di riparazioni navali possa assolutamente conciliarsi con una collocazione nel cuore della città, che io credo essere anche estremamente evocativa nelle linee strategiche del piano regolatore e della prossima pianificazione urbanistica del Comune di Genova. Credo che alla fine si dovrà procedere in questa direzione".



"Se sarò sindaco - conclude - il mio obiettivo nei confronti dei bacini, come di tutte le realtà imprenditoriali di questa città, è creare le condizioni anche fisiche perché possano svilupparsi al meglio partendo da una dimensione di ascolto delle esigenze di questi operatori assolutamente imprescindibili".

