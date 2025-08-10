Genova, piazzali del porto saturi: traffico in città e code in A7

Forte criticità per il traffico cittadino genovese nel pomeriggio di domenica 8 agosto, a causa della saturazione dei piazzali del porto. L'alto numero di mezzi, soprattutto di passeggeri dei traghetti della sera in partenza verso le isole, impedisce alle aree del porto di ricevere ulteriori veicoli. Le conseguenze di questa situazione vanno a ripercuotersi anche sull'aggancio autostradale.

Le ripercussioni - Viene infatti segnalata coda da via Ariberto Albertazzi, che conduce proprio ai varchi del porto, fino alla metà del viadotto Genova-San Giorgio. Il comune di Genova e in particolar modo l'assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi, hanno disposto misure straordinarie, chiedendo l'intervento protezione civile e attivandosi per la distribuzione di acqua alle persone bloccate.

La segnalazione - Autostrade per l'Italia informa gli automobilisti, attraverso i suoi canali ufficiali, per la zona di Genova "2 km coda tra bivio A7/A10 GEnova Ventimiglia e Genova Sampierdarena per trafffico intenso sulla viagilità ordinaria. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Aeroporto su A10 Genova-Ventimiglia".

