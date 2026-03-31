Genova, Piano Triennale della Cultura: circa 400mila euro per le trasformazioni urbane nel 2026

Il Piano Strategico Culturale di Genova, documento di indirizzo programmatico della città, prevede finanziamenti attraverso le ordinarie linee di intervento della Direzione Politiche Culturali, integrati da contributi e sponsorizzazioni, ma non capitoli di spesa vincolati a temi annuali.

Per il 2026, il tema delle trasformazioni urbane dispone di una disponibilità stimata di circa 400mila euro, derivanti da contributi e sponsorizzazioni di soggetti terzi, alcune delle quali ancora in fase di sottoscrizione. Eventuali ulteriori stanziamenti potranno aggiungersi nel corso dell’esercizio. Analogamente, le attività dei musei civici hanno una disponibilità di circa 400mila euro, anch’essa basata su contributi e sponsorizzazioni, con possibili integrazioni e iniziative che rientrano nella programmazione tematica annuale pur rimanendo contabilmente distinte.

Per la curatela scientifica, nel 2026 è stata individuata l’architetto Clelia Tuscano, con incarico in fase di formalizzazione, mentre per il 2027 la figura non è ancora stata definita. L’affidamento è avvenuto in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, mediante piattaforma MEPA, per un importo di 10mila euro più contributo previdenziale del 4%, coerentemente con il tema annuale e le competenze richieste.

La risposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari arriva in seguito all’interrogazione della consigliera di Vince Genova, Anna Orlando, che chiedeva dettagli sul finanziamento, sul confronto con i musei civici e sulle modalità di individuazione dei curatori scientifici per il 2026 e 2027.

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