Genova, 'Piano Inverno', accolte 93 persone. Lodi: "Puntiamo a rendere stabile il servizio"

Il Piano Inverno del Comune di Genova sta producendo risultati concreti nel contrasto alla grave marginalità adulta. Sono 93 le persone senza dimora intercettate e accolte nelle strutture attivate dal nuovo sistema cittadino, grazie al lavoro coordinato del Comune, degli enti del Terzo Settore e del volontariato, nell’ambito del Patto di sussidiarietà per le persone senza dimora. Si tratta di persone che, prima dell’avvio del Piano, vivevano in strada e che hanno accettato un’accoglienza notturna.

Decisivo il contributo degli operatori dell’educativa territoriale, che hanno effettuato 96 interventi su strada, offrendo supporto e accompagnamento verso le strutture di accoglienza. Le attività si sono concentrate soprattutto nei municipi Centro Est, Centro Ovest, Ponente, Medio Ponente e Valpolcevera. Circa 40 persone hanno invece rifiutato l’ospitalità proposta, in prevalenza per problematiche legate alle dipendenze: per questi casi è stata avviata una collaborazione con Asl 3, finalizzata a valutazioni sociosanitarie e a percorsi di presa in carico specifici. In alcune situazioni è stato anche necessario l’accompagnamento in ospedale per problemi di salute.

Sul fronte delle strutture, a gennaio 2026 termineranno i lavori della Stazione di Posta – Asilo Notturno Massoero, che offrirà servizi ampliati tra cui mensa, lavanderia, laboratorio multimediale, spazi dedicati a donne sole e madri con bambini, appartamenti per progetti di Housing First e attività diurne. Nello stesso periodo saranno completati anche gli interventi alla Stazione di Posta di Villa San Teodoro, con nuovi locali per la distribuzione dei pasti, l’accoglienza, l’ascolto, il supporto e la prima accoglienza in collaborazione con Asl 3.

"I dati dimostrano che il sistema cittadino funziona e che la collaborazione con il Terzo Settore e con la sanità è la strada giusta – afferma l’assessore comunale al Welfare Cristina Lodi – ma allo stesso tempo emerge la necessità di una riflessione profonda". L’obiettivo, sottolinea Lodi, è superare la logica emergenziale del Piano Inverno e arrivare a una stabilizzazione dell’offerta di accoglienza e servizi, garantita durante tutto l’anno, per rispondere in modo continuativo ai bisogni delle persone più fragili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.