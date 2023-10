Genova, pescatore cade in mare e non riesce a risalire. Salvato in tempo

Un pescatore dilettante che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione è caduto in mare e non è più riuscito a risalire. L'uomo è rimasto oltre un ora vestito in acqua e poi è stato tratto in salvo dalla motovedetta B132 in forza alla Locamare di Sestri Levante che era in perlustrazione lungo la costa. Il salvataggio è avvenuto intorno alle dieci nello specchio acqueo antistante Sestri Levante dove il pensionato di 63 anni di Lavagna ha rischiato l'annegamento dopo essere caduto in acqua nel tentativo di recuperare un remo. Per sua fortuna in zona transitava il natante della Capitaneria di porto che hanno issato a bordo l'uomo e recuperando la piccola imbarcazione e sventando la tragedia.