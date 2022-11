Genova, percepivano senza averne diritto il reddito di cittadinanza: 17 persone denunciate

L'ennesima indebita appropriazione del reddito di cittadinanza. I carabinieri di Genova hanno scoperto 17 persone che percepivano in maniera illegale il sostegno economico per i meno abbienti introdotto nel 2019 grazie al M5S. I militari della compagnia di Sampierdarena, collaborando con i funzionari dell'Inps, hanno denunciato un gruppo di persone di nazionalità rumena, uomini e donne tutti di età compresa tra 33 e i 23 anni, che hanno ottenuto oltre 50 mila euro in totale. La ricostruzione spiega come i "furbetti" abbiano presentato false dichiarazioni sulla residenza per ottenere benefici, di diversa entità: c'è chi ha percepito 1.500 euro ma anche chi è riuscito ad averne addirittura 5.500.

Le denunce sono state effettuate nell'ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, che si è concentrato in particolare sulla zona del centro storico, dopo l'incredibile omicidio di Javier Miranda Romero, ferito a morte nella notte tra martedì e mercoledì da una freccia scoccata da una balestra dal 63enne Evaristo Scalco. I 40 militari in divisa e in borghese hanno identificato circa 100 persone e controllato numerosi veicoli: tra gli effetti di questa operazione ci sono due persone arrestate per spaccio (un tunisino di 40 anni e un senegalese di 35) e sette denunciate. Tra queste ultime è presente anche un minore, che quest'estate insieme alle altre aveva preso di mira un fast food a Lavagna danneggiando gli arredi e gli infissi e importunando il titolare.

“Il Reddito di cittadinanza si dimostra ancora una volta come una misura da rivedere. A Genova sono stati scoperti e denunciati altri 17 ‘furbetti’, di origine rumena, che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti" dichiara il gruppo consiliare della Lega in comune a Genova. "Il reddito di cittadinanza così come viene erogato oggi è una misura poco utile. Bisogna stopparlo e modificarlo come proposto dal ministro Matteo Salvini, per far sì che possa portare davvero un aiuto concreto a chi ne ha bisogno" aggiunge sempre la Lega in una nota del gruppo regionale.