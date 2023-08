Genova, per spostare i depositi chimici a Ponte Somalia serve anche la valutazione di impatto ambientale del ministero

Per spostare i depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto. Questo perché il ministero dell'Ambiente ha specificato, dopo la richiesta di chiarimenti della Regione, come serva una valutazione di impatto ambientale anche da parte dell'ente ministeriale e non basti l'iter regionale per dare il via libera.

"È così ripagata l’arroganza di Toti e Bucci che, in più di un’occasione, hanno sottolineato come sarebbe bastata la VIA regionale - commenta il consigliere regionale, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino - Anche questa volta inesattezze, promesse mischiate a incompetenza sono il marchio di fabbrica del duo Toti-Bucci. Una classe politica allo sbaraglio".

"La risposta del Governo conferma il fatto che le previsioni di Bucci e Toti erano del tutto inadeguate - aggiungono Alessio Boni, capogruppo Lista Rossoverde Municipio Ponente, Caterina Iacopi, capogruppo Lista Rossoverde Municipio Centro Ovest e Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rossoverde Comune di Genova - Ricordiamo che il Sindaco si vanta con vane promesse di avere la soluzione già dai primi anni del suo mandato. Oggi quelle promesse lasciano un sorriso amaro visto che per l’approvazione di VIA nazionale sono necessari 12 mesi.