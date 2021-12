Genova, passeggiata in centro storico per il ministro Fabiana Dadone e il sindaco Marco Bucci

di Marco Innocenti

Il primo cittadino: "La città da domani sarà al centro dell'interesse nazionali. Sarà l'occasione per elaborare le strategie per contrastare fenomeni delicati"

Una passeggiata per i vicoli del centro storico di Genova in compagnia del sindaco Marco Bucci. E' iniziata così la visita sotto la Lanterna del ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, che domani aprirà i lavori della VI Conferenza sulle Dipendenze, in programma a Palazzo Ducale sabato e domenica.

"Questo pomeriggio - ha commentato su Facebook il sindaco Bucci - con il Ministro Fabiana Dadone abbiamo fatto visita alla Comunità di San Benedetto che si impegna ogni giorno nel cuore del nostro centro storico con attività di volontariato e supporto per i più fragili. Genova sarà al centro dell'interesse nazionale. Sarà l'occasione per discutere di dipendenze con lo scopo di elaborare, con il contributo di tutti i partecipanti, le migliori soluzioni e le politiche pubbliche più efficaci da mettere in campo per contrastare fenomeni tanto attuali quanto delicati".