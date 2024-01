Genova, partono il 4 febbraio gli incontri-orientamento della "Settimana delle STEM"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Valentina Giubergia

Si apre a Genova con quattro appuntamenti per promuovere l’orientamento, la formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche la “Settimana delle STEM”, che dal 4 all’11 febbraio vedrà svolgersi corsi ed eventi, sia in presenza sia da remoto, per consolidare le esperienze in questi ambiti di studio, i ponti tra scuola e lavoro e diffondere una cultura delle STEM sempre più inclusiva tra i generi.

“La nostra adesione alla Settimana delle STEM – commenta l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – conferma ancora una volta il ruolo centrale della nostra azienda nella costante promozione delle materie scientifiche e tecnologiche, portata avanti anche attraverso il Progetto Scuola Digitale Liguria. In questo campo, è fondamentale la collaborazione ormai consolidata che Liguria Digitale ha saputo mettere in campo con tutti gli stakeholder del territorio, a cominciare dagli istituti scolastici e di formazione e l’Università. Partecipando alla Settimana delle STEM vogliamo anche confermare l’attenzione al superamento definitivo del gender gap nell’ambito della formazione di tipo scientifico, promuovendo percorsi di orientamento e crescita che siano davvero inclusivi."

Istituita con la legge 187 del 2023, la “Settimana delle STEM” si pone come ulteriore obiettivo quello di ridurre sempre più il gender gap ancora oggi presente nello studio di tali discipline, diffondendo una cultura delle STEM sempre più inclusiva ed equilibrata fra i generi, soprattutto grazie all’esempio fornito dalle esperienze di donne e ragazze di successo in ambito scientifico. Per questo, Progetto Scuola Digitale Liguria, in collaborazione con l’Assessorato alla scuola, università e pari opportunità di Regione Liguria e con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha predisposto un calendario di eventi che si svolgerà presso la sede di Liguria Digitale, al Great Campus Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Erzelli e presso i Magazzini dell’Abbondanza in via del Molo a Genova.

“La Settimana delle STEM è stata istituita dall’attuale Governo con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione più giovane, in particolare le ragazze, su una grande opportunità – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro. – Le aziende private e gli enti pubblici, infatti, cercano sempre più frequentemente persone con qualifiche afferenti alle discipline STEM, spesso non trovandole. In questo scenario è chiaro che orientare correttamente i nostri giovani all’interno di un percorso scolastico e formativo attento alle reali necessità del mercato del lavoro significhi dare loro gli strumenti necessari per essere padroni del proprio futuro”.

“In vista del successo di questa importante Settimana dedicata alle STEM – spiega il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Antimo Ponticiello – il Ministero dell’istruzione e del Merito ha previsto che in tutti i territori si attivino percorsi stabili di orientamento, di impulso alla didattica orientativa, sin dai primi gradi d’istruzione, promozione di corsi di formazione per il personale scolastico, iniziative extrascolastiche per stimolare l’apprendimento delle STEM alle elementari e alle medie, incontri e giornate di orientamento per le superiori, percorsi formativi per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle donne. Crediamo che le iniziative di quest’anno rispondano pienamente agli obiettivi condivisi con Regione Liguria e possano raggiungere un’ampia e varia platea di studenti, docenti e attori territoriali”.





IL PROGRAMMA

Si comincia lunedì 5 febbraio alle 8.30, con l’inaugurazione della manifestazione e la presenza di due classi quarte dell'Istituto superiore “Italo Calvino” di Genova, che saranno coinvolte in attività orientate alle STEM nell'ottica della filiera formativa scuola-lavoro.

Si prosegue il 7 febbraio dalle 10 alle 12,30 con l’evento organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, con il supporto di Genova Blue District, per le classi del triennio delle Secondarie di secondo grado. Nella sala A al quarto piano dei Magazzini dell’Abbondanza, in Via del Molo 65r, otto scienziate racconteranno la propria esperienza e alcune delle possibili applicazioni della scienza nella biologia, nelle scienze mediche fino alla fisica della materia. All’evento, che sarà trasmesso anche in streaming, parteciperà il direttore generale dell’USR Antimo Ponticiello. Le relatrici che hanno aderito con entusiasmo sono Cristina Battaglia, laureata in Fisica, programme manager dell’Ecosistema dell’Innovazione RAISE; Annalisa Barla, laureata in Fisica, professore associato presso il DIBRIS - UNIGE; Giulia Rossi, laureata in Fisica, professore associato presso il Dipartimento di Fisica; Silvia Villa, laureata in Matematica, professore associato presso il Dipartimento di Matematica UNIGE; Maria Pia Sormani, laureata in Fisica, professore ordinario in Biostatistica presso il Dipartimento di Scienze della salute UNIGE; Santina Bruzzone, laureata in Biologia, professore ordinario di Biochimica presso DiMeS – Genova; Alessandra Penco ed Eleonora Pero, laureate in Biologia ed Ecologia marina, Genova Blue District.

Sempre mercoledì 7 febbraio alle ore 10 si terrà il terzo appuntamento con “STEAM UP: il volo dei droni e la robotica educativa”, un doppio laboratorio interattivo in cui verranno presentate le basi teoriche del volo con questi speciali apparecchi a cura della pilota di droni certificata di Liguria Digitale, per poi accompagnare i ragazzi e le ragazze in simulazioni pratiche e prove di volo assistito. A seguire, gli esperti di Scuola di Robotica proporranno un laboratorio di robotica umanoide e di programmazione, attraverso l’uso del robot Nao. All’evento, sarà presente anche l’Assessore regionale alla scuola, università e pari opportunità Simona Ferro, che visiterà la sede di Liguria Digitale e porterà i propri saluti istituzionali.

Il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà invece interamente in streaming, venerdì 9 febbraio dalle 10 alle 12, con il webinair “STEAM UP alle ragazze – Geometrie nella natura: la matematica si impara o si scopre?”. Nel corso di questo vero e proprio laboratorio da remoto le professoresse Lucia Odicino, docente di matematica e fisica del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Novi Ligure, e Lidia Rando, docente di tecnologia dell’IC Valtrebbia di Torriglia, guideranno gli studenti alla scoperta delle meraviglie della natura come espressione perfetta e stupefacente di precisi concetti matematici e geometrici.