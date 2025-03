Cieli sereni sulla Liguria, lieve nuvolosità solo al mattino su Alpi e Genovesato

Una domenica baciata dal sole in Liguria, con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il territorio regionale. L’alta pressione domina la scena e assicura una giornata stabile, asciutta e in gran parte soleggiata. Le temperature restano miti per il periodo, mentre i venti si mantengono deboli e in rotazione da settentrionali a meridionali.

Riviera di Ponente – La fascia costiera occidentale si presenta sotto un cielo limpido per l’intero arco della giornata, senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche. Il clima si mantiene gradevole, con ventilazione debole e assenza di precipitazioni.

Riviera di Levante – Situazione analoga sul versante orientale, dove il sole splende incontrastato e contribuisce a creare un quadro meteorologico ideale per le attività all’aperto. Il mare risulta mosso, ma senza fenomeni significativi a riva.

Appennino – Anche le aree interne dell’entroterra godono di tempo stabile, con cieli perlopiù sereni. Le temperature restano in linea con la stagione, e il rischio di annuvolamenti o piogge è assente.

Centro e Alpi – Unica eccezione parziale si riscontra tra Genovesato e zona alpina, dove al mattino si segnalano nubi sparse che tendono a dissolversi nel corso della giornata, lasciando spazio a condizioni poco nuvolose e asciutte.

Venti e zero termico – I venti soffiano deboli inizialmente da nord, con successiva rotazione dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesta attorno ai 2350 metri, segnalando un profilo termico piuttosto mite in quota.

Mari – Il Mar Ligure si presenta mosso sia a Ponente sia a Levante, con moto ondoso in graduale attenuazione. Non si segnalano condizioni marine critiche per la navigazione costiera.

