Genova, arrivano gli ecocompattatori solari: la novità per il riciclo della plastica

Genova compie un nuovo passo verso la sostenibilità con l'introduzione dei primi ecocompattatori RecoPet alimentati da pannelli solari. Il progetto, promosso da Corepla in collaborazione con AMIU Genova e il Comune, mira a incentivare il riciclo delle bottiglie in PET per liquidi alimentari, favorendo un modello di economia circolare a impatto ambientale ridotto.

Il 'battesimo' – Il primo ecocompattatore è stato presentato venerdì 28 marzo in via Mura di Santa Chiara, nel quartiere di Carignano, alla presenza dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Mauro Avvenente, e del presidente di AMIU Genova, Giovanni Battista Raggi. Un secondo ecocompattatore è stato contemporaneamente attivato presso il Park del Terminal Traghetti, mentre altre due postazioni saranno prossimamente installate nei quartieri di Sturla e San Martino.

Tecnologia solare – Gli ecocompattatori RecoPet sono i primi in Italia a funzionare con un pannello fotovoltaico integrato, eliminando la necessità di un allaccio elettrico e consentendo il loro posizionamento in qualsiasi area della città. Questa soluzione innovativa garantisce un risparmio energetico e una maggiore flessibilità nell'installazione.

Sistema incentivante – I cittadini potranno conferire le bottiglie in PET utilizzando la App gratuita RecoPet, disponibile per Android e iOS, accumulando punti digitali convertibili in sconti e vantaggi presso circuiti convenzionati. L'iniziativa vuole premiare i comportamenti virtuosi e incentivare una maggiore partecipazione alla raccolta differenziata.

Informazione e supporto – Per facilitare l'adozione del sistema, per le prime due settimane saranno presenti informatori ambientali accanto alle postazioni di Carignano e Terminal Traghetti. Questi esperti forniranno spiegazioni sull'uso degli ecocompattatori e sui benefici del riciclo del PET.

Iniziative correlate – Il progetto RecoPet si affianca a Plastipremia, un'altra iniziativa di AMIU e Corepla attiva nel territorio, che ha coinvolto cittadini e scuole in attività di sensibilizzazione e raccolta selettiva della plastica. Entrambi i programmi rafforzano l'impegno delle istituzioni nella promozione di una cultura del riciclo sempre più diffusa.

Verso la sostenibilità – "Sostenere soluzioni tecnologiche a impatto ambientale zero e favorire la partecipazione dei cittadini sono due obiettivi strategici per la nostra città", ha dichiarato Mauro Avvenente, Assessore all'Ambiente del Comune di Genova. "Il progetto RecoPet unisce innovazione, praticità e sostenibilità, contribuendo a una Genova sempre più attenta alla tutela ambientale".

L'impegno per la città - Anche Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU Genova, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Con l'installazione di questi ecocompattatori, AMIU conferma il proprio impegno nel promuovere comportamenti responsabili e nel facilitare la raccolta differenziata con strumenti semplici e accessibili". Il presidente del Municipio I Centro Est, Andrea Carratò, ha evidenziato il valore del progetto per la comunità locale: "L'innovativo sistema a energia solare rappresenta un passo importante verso la sostenibilità e un impegno concreto per l'ambiente, soprattutto per i giovani del nostro territorio".

Orari e funzionamento – Gli ecocompattatori saranno attivi dal lunedì al sabato, mentre resteranno inattivi la domenica e nei giorni festivi.

