Sulle scatole della pizza, il volto dei cani e gatti in cerca di casa: un’idea che arriva a Genova e punta lontano

L’idea è semplice ma efficace: trasformare un oggetto di uso quotidiano, il cartone della pizza, in uno strumento per dare visibilità agli animali in attesa di adozione. A Genova, grazie alla collaborazione tra il Canile Monte Contessa, l’azienda Coplast e il supporto del Municipio 6, diverse pizzerie hanno aderito al progetto, facendo stampare sui propri imballaggi le foto di alcuni cani ospitati nella struttura. Un’iniziativa che ha già riscosso interesse anche al di fuori della città.

L’inizio – Tutto è partito da un’idea sperimentata ad Alessandria, dove il Barbarossa Bistrò aveva iniziato a inserire immagini di cani sui propri cartoni da asporto. Manuela Mazzotta, volontaria dell’Associazione UNA, ha scoperto il progetto e ha deciso di portarlo anche a Genova, confrontandosi con Gilda Guardascione, presidente della stessa associazione. Il supporto di Coplast, azienda specializzata in imballaggi alimentari, l’idea nasce insieme a Paolo Carissimo, consigliere del Municipio VI medio ponente e con il sostegno dell’Assessore Paola Bordilli che hanno permesso di concretizzare l’iniziativa.

Le adesioni – Attualmente, sono circa 15 le pizzerie che hanno accettato di partecipare, mentre altre stanno valutando l’adesione. La prima distribuzione prevede 5.000 cartoni, che saranno consegnati nelle principali aree della città, come Val Bisagno, Ponente e Levante. La speranza è che l’iniziativa possa estendersi a livello regionale e nazionale, vista l’attenzione già suscitata anche in altre località, come Savona.

Il canile – Il Monte Contessa ospita al momento 165 cani e circa 40 gatti, oltre a svolgere un’importante funzione di gattile sanitario per gli esemplari di colonia che necessitano di cure. La gestione della struttura richiede un impegno costante: tra personale e volontari, circa 100 persone si occupano degli animali. Le adozioni sono attentamente monitorate per garantire la giusta compatibilità tra il cane e la famiglia adottante. Alcune razze, come Pitbull e Pastore tedesco, incontrano maggiori difficoltà a trovare casa, spesso a causa di pregiudizi o esigenze di spazio.

L’obiettivo – L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle adozioni, incentivando a scegliere un cane del canile piuttosto che acquistarne uno. Parallelamente, si mira a far conoscere la realtà del Monte Contessa e il lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

Come aiutare – Chi non può adottare un animale può comunque dare un contributo, donando coperte, lenzuola, giornali o sostenendo economicamente le cure veterinarie necessarie per gli ospiti del canile.

Il progetto, accolto positivamente da istituzioni e commercianti, potrebbe rappresentare un nuovo modo di promuovere le adozioni su larga scala, sfruttando un mezzo di comunicazione inaspettato ma estremamente diffuso.

