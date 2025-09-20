Genova, parte il nuovo ciclo dell’Osservatorio Ambiente e Salute: fissato il calendario dei primi incontri

Dopo il rilancio avvenuto durante l’estate, prende ufficialmente forma l’attività dell’Osservatorio permanente su Ambiente e Salute del Comune di Genova, che ha fissato il programma del primo semestre di lavori. Questo organismo, rinnovato nella struttura e nel metodo, avrà un ruolo centrale nel monitoraggio delle questioni ambientali connesse alla salute pubblica.





Il calendario prevede sette incontri da ottobre in poi, durante i quali verranno analizzati dati, criticità e fenomeni legati a vari ambiti, tra cui l’inquinamento generato dall’area portuale, il tema delle barriere acustiche, l’impatto dei cantieri urbani e la dispersione di polveri sottili.





L’Osservatorio riunisce figure tecniche, rappresentanti delle istituzioni e realtà civiche locali, con l’obiettivo di produrre documentazione dettagliata e relazioni utili a comprendere meglio la situazione ambientale cittadina e i suoi effetti sulla salute.





"L’analisi ambientale non può prescindere da un confronto costante e trasparente con i cittadini – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Silvia Pericu –. Questo strumento ci permetterà di raccogliere in modo sistematico dati provenienti da più enti, integrandoli per offrire una lettura completa e scientificamente fondata. L’ascolto del disagio quotidiano dei cittadini è al centro del nostro approccio, che punta a individuare soluzioni concrete e a prevenire danni alla salute pubblica."





Anche l’assessore al Welfare, Cristina Lodi, sottolinea l’importanza strategica del progetto: “Abbiamo voluto fortemente riportare in vita l’Osservatorio, troppo a lungo trascurato, perché riteniamo che la tutela della salute debba essere un punto cardine dell’azione amministrativa. Attraverso questo percorso vogliamo costruire un dialogo stabile con la cittadinanza, dando continuità a un impegno che mette le persone e il loro benessere al centro delle politiche ambientali e sociali”.

