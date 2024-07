Genova, Palasport, Bucci: "Nuovo punto di riferimento in città"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova festeggia, e lo fa con la nuova versione del Palazzetto dello Sport, un'area che diventerà il punto di riferimento di tutti i genovesi. Un luogo di aggregazione, di socializzazione, un posto in cui sarà possibile emozionarsi e mettersi in discussione. Dalla opportunità di partecipare ai concerti, a manifestazioni di varia natura, fino ad assistere e/o essere protagonisti di competizioni sportive. Un valore aggiunto per il capoluogo ligure, per gli abitanti e per i rappresentanti della città.

L'inaugurazione della prima area del centro sportivo ha richiamato l'attenzione di tutti. Con entusiasmo i principali attori di questo progetto hanno detto la propria per manifestare soddisfazione e orgoglio

"Genova deve puntare sempre più in alto, ha le potenzialità per fare la differenza": queste le parole di Massimo Moretti, general manager di Cds Holding, che ha evidenziato tre parole chiave del progetto: flessibilità, sostenibilità e inclusione. "Si potranno svolgere numerose attività. Abbiamo adottato accorgimenti per rendere ogni cosa fruibile a tutti. Non siamo secondi a nessuno."

Anche il sindaco Marco Bucci, presente all'inaugurazione, ha sottolineato l'importanza del progetto: "È un grosso passo avanti per la città, la struttura offrirà grandi opportunità. Il Palasport è una riconquista, è una struttura che avevamo da giovani e che poi abbiamo perso. Sarà un ritrovo per tutto il nord Italia, anzi, per tutta la nazione, con eventi sportivi e non sportivi di grandissimo rilievo, anche di livello internazionale".

Era presente anche Michel Chasseur, architetto della Renzo Piano Bulding Workspoh, che con coinvolgimento ha accompagnato tutti i presenti in un tour del Palazzetto. Nel dettaglio ha spiegato e mostrato tutti gli accorgimenti, le caratteristiche, le evoluzioni e gli spazi che caratterizzano e che renderanno unica la nuova area nel Waterfront di Levante.

In conclusione, anche Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria ha aggiunto: "Il Palasport è simbolo di sviluppo economico e di aggregazione sociale. Con Genova Capitale dello Sport per il 2024 e la Liguria Regione Europea dello Sport nel 2025, accorceremo ulteriormente le distanze tra i grandi campioni e il pubblico".

Con queste dichiarazioni, Genova si prepara ad una nuova era, con il Palasport che rappresenta un baluardo di crescita e innovazione per la città e per tutta la regione.