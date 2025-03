Genova, Ottavia Piccolo in “Matteotti, anatomia di un fascismo”: lo spettacolo al Teatro dell'Arca

Lo spettacolo andrà in scena sabato 1 marzo 2025, alle ore 20.30, al Teatro dell’Arca, all’interno della casa circondariale di Marassi.



Matteotti, anatomia di un fascismo - Lo spettacolo esplora l’ascesa e la consolidazione del fenomeno fascista, che Giacomo Matteotti riuscì a riconoscere sin dall’inizio nella sua gravità assoluta, contrariamente a molti che o non lo videro o preferirono ignorarlo.

La storia - A cento anni di distanza, è il teatro, la musica, le parole di Stefano Massini, la voce di Ottavia Piccolo e i suoni de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo a farsi carico di raccontare la storia.

Teatro dell'Arca Sandro Baldacci - L’intitolazione del Teatro a Sandro Baldacci rappresenta un gesto simbolico che esprime il profondo rispetto e l’affetto che Genova nutre per un uomo che ha contribuito enormemente alla cultura locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma grazie a questa intitolazione e alla continuazione del suo impegno, la sua eredità rimane viva, ispirando le future generazioni di artisti e spettatori.

Ottavia Piccolo - Una delle attrici più raffinate del panorama teatrale e cinematografico italiano, nota per la sua sensibilità e la capacità di interpretare ruoli complessi. Esordì a undici anni in teatro con Anna dei miracoli, e ben presto iniziò a lavorare con i più grandi registi italiani come Strehler, Visconti e Ronconi. Nel 1970 vinse la Palma d’Oro come migliore attrice al Festival di Cannes per Metello. La sua carriera spazia dal repertorio classico a quello contemporaneo, con interpretazioni in opere come Re Lear, Medea, e Il processo a Dio. È anche una stimata doppiatrice, prestando la sua voce alla principessa Leila in Star Wars. Ha lavorato anche in televisione, apparendo in serie come Le notti bianche e La coscienza di Zeno, e in film come Serafino e Il grande sogno. Tra i suoi ruoli recenti ci sono Sette minuti e Welcome Venice.

