Genova, Orientamenti Summer non si ferma: nuove opportunità per ragazzi e famiglie

"Orientamenti" non va in vacanza, anzi, intensifica i propri appuntamenti per dare sostegno, appoggio, motivazione e luce a tutti quei ragazzi che navigano a vista, che brancolano nel buio ed hanno ancora le idee confuse per le scelte future legate all'ambito scolastico. In un momento storico in cui regnano confusione e disorientamento, far leva su un'opportunità simile, può considerarsi un'ottima occasione, costruttiva e funzionale, per tutti: per i ragazzi, per le famiglie e per la società. Aprire nuove finestre per ampliare le conoscenze, le informazioni e le possibilità di studio, è una soluzione che aiuta le nuove generazioni a sviluppare la propria identità.

"Orientamenti Summer", ancora una volta, si è rivelato un successo per le presenze registrate. Numerosi i ragazzi, accompagnati dai genitori, presenti al salone "Maestrale" del Porto antico di Genova.

Quello di ieri è stato il nono incontro del periodo estivo, il conclusivo - salvo richieste di repliche - ci sarà il 22 luglio a Varezze.

Protagonista dell'incontro, assieme alle famiglie, è stata la psicologa ed orientalista, Arianna Giovannetti, che, dopo due ore di intense spiegazioni fornite ai presenti in sala, ha fortificato la sua strategia anche ai nostri microfoni: "Orientamenti Summer è stato fondamentale per i ragazzi, i numeri lo lasciano intendere: tutte le tappe sono state sold out. L'importanza sta nel dare valore ad un bisogno di orientamento, su tutto il territorio regionale. Cerchiamo di offrire un servizio che tocchi tutti i punti nevralgici, per consentire ai ragazzi di fare scelte consapevoli. Gli ottimi risultati sono dettati dai dubbi che riusciamo ad innescare nei ragazzi, gli stessi che, dopo un momento di profonda crisi, li aiutano ad incanalarsi nella direzione giusta. Il nostro lavoro è anche quello di scardinare le idee preconcette, gli stereotipi. Lo facciamo offrendo una panoramica completa dell'offerta formativa scolastica del territorio ligure. Uscire da questa sala con più domande rispetto a quelle che affollavano la mente di genitori e ragazzi prima di cominciare, noi lo consideriamo un buon risultato".

Anche l'assessore delle politiche giovanili, scuola e uiversità, Simona Ferro, ha espresso il proprio punto di vista sul progetto di "Orientamenti Summer": "I ragazzi hanno l'opportunità di capire realmente quale possa essere il loro futuro, il tutto assieme ai propri genitori, per dare un valore ulteriore al percorso che intraprenderanno. Noi non vogliamo sostituirci ai docenti, né alle famiglie, ma abbiamo una missione, quella di aiutare i ragazzi a ragionare. Proviamo a mettere in luce anche quegli istituti che, a seconda delle predisposizioni e delle skills dei ragazzi, possano risultare adatti per la propria realizzazione personale. Non c'è niente di più appagante nella vita che seguire un percorso che entusiasmi, vissuto con passione, che porterà, con maggiori probabilità, il ragazzo a svolgere il lavoro che desidera".