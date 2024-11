Genova, Orientamenti: riciclo e riuso, programma per sensibilizzare giovani e studenti

Partono a Genova i laboratori su riciclo e riuso destinati a giovani e studenti, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del Festival Orientamenti 2024. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull'importanza della sostenibilità e del riuso nella lotta contro lo spreco, offrendo loro l'opportunità di regalare una seconda vita a tessuti, plastica e materiali elettrici.

I laboratori sono realizzati nell’ambito del Progetto MIMIT 10 (D.D. MIMIT 4.8.2023) e si svolgeranno grazie alla collaborazione tra l’Istituto Duchessa di Galliera, l’Istituto Gaslini Meucci di Genova, l’Associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato, Amiu Genova, Ecoline Italia, Toad e il Comune di Genova. Gli studenti coinvolti avranno la possibilità di apprendere pratiche di riuso e di diventare protagonisti di un cambiamento sostenibile.

Ecco i laboratori in programma:

Laboratorio di Riuso Sartoriale (Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, ore 9-13:30) Le studentesse dell'Istituto Duchessa di Galliera guideranno i partecipanti nella creazione di pochette, borsine e astucci utilizzando tessuti di scarto. Un’opportunità per scoprire il processo di creazione sartoriale, dal disegno alla cucitura finale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di dare nuova vita ai materiali inservibili.



Laboratorio di Riuso Elettrico (Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 novembre, ore 9:30-12:30 e 14:30-16:30) - Gli allievi dell'Istituto Gaslini-Meucci si dedicheranno alla riparazione di piccoli elettrodomestici come lampade e ferri da stiro. Attraverso l'analisi dei circuiti e la dimostrazione pratica del funzionamento degli apparecchi, i partecipanti apprenderanno tecniche di riparazione per prolungare la vita degli elettrodomestici, riducendo così il bisogno di sostituzione e promuovendo il riuso.



Laboratorio di Riuso Materiale Plastico (Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 novembre, ore 9-18) - In collaborazione con Ecoline Italia e Toad, questo laboratorio insegnerà ai partecipanti come riciclare e trasformare oggetti di plastica, come bottiglie, in nuovi prodotti attraverso l'uso di estrusori e stampanti 3D. Un'opportunità per educare i giovani a diventare custodi attivi dell’ambiente, imparando a riciclare e a ridurre l'impatto ambientale della plastica.

Laboratorio "Uso e Riuso ad Arte" (Venerdì 15 novembre, ore 9-13:30) - Questo workshop creativo sarà dedicato all’utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per realizzare oggetti di uso comune, come vasi e biglietti segnaposto. L’obiettivo è stimolare la creatività dei partecipanti e promuovere una cultura del riciclo e della responsabilità ambientale.

Ogni laboratorio offre un’opportunità pratica ed educativa per sensibilizzare i partecipanti alla sostenibilità e al riuso, fornendo strumenti concreti per diventare protagonisti di un futuro più green.