Genova, operaio portuale cade dal muletto. Codice rosso al San Martino

di Redazione

L'incidente a Ponte Colombo. Sul posto sono presenti gli ispettori della Asl3 per ricostruire quanto successo

Un operaio di circa 30 è rimasto ferito dopo essere caduto dal muletto mentre lavorava in ponte Colombo, nel porto di Genova. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con l'automedica e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Sul posto sono presenti gli ispettori della Asl3 per ricostruire quanto successo.