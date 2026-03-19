Cronaca

Genova, operaio cade da ponteggio: è in gravi condizioni

di Redazione

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Genova, operaio cade da ponteggio: è in gravi condizioni
Velaria
 

Un operaio di 54 anni è precipitato da un ponteggio  in un cantiere in via Gaggero nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che stava lavorando alla costruzione di un edificio, è caduto da un'altezza di circa quattro metri e ha battuto la testa.

Ha riportato un grave trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino in stato di incoscienza. Sul posto i soccorritori del 118, la croce verde di Sestri Ponente e gli specialisti dello Psal per ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire i soccorsi.

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