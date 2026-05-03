Genova onora San Francesco da Paola: sirene in porto per il patrono dei marittimi
di Anna Li Vigni
La prima domenica di maggio, come in altri scali italiani, si celebra il santo protettore dei marinai
La prima domenica di maggio, il porto di Genova si unisce ad altri scali italiani per celebrare San Francesco da Paola, patrono dei marittimi.
Il santo, figura religiosa del XV secolo, nacque in Calabria e fondò l’Ordine dei Minimi. Tra i racconti legati alla sua vita, è famoso l’episodio del presunto attraversamento dello Stretto di Messina su un mantello.
Alle 12, le navi in porto hanno fatto risuonare le sirene in suo onore, rinnovando la tradizione dedicata al protettore della gente di mare.
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