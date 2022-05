Genova, nove anni fa la tragedia della Torre Piloti

di Edoardo Cozza

Nove persone persero la vita nel drammatico crollo dopo l'impatto della motonave Jolly Nero contro la struttura: oggi le cerimonie di commemorazione

Sono passati nove anni dal drammatico crollo della Torre Piloti di Genova, una tragedia nella quale persero la vita nove persone. A causare quell'evento lo schianto della motonave Jolly Nero, che era in uscita dal porto, contro la struttura: tempestivi i soccorsi, ma per nove degli occupanti della Torre non ci fu nulla da fare.

Oggi, in occasione del nono anniversario di quella tragedia, che tanto profondamente ha colpito il porto e la città, verrà celebrata una Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa San Marco del Molo (sita in via del Molo, 18) al termine della quale le Autorità, i familiari e tutti gli intervenuti raggiungeranno (a piedi) la Stele a ricordo delle vittime per la posa di una corona (area adiacente alla banchina motovedette delle Guardia costiera in Porto antico).

Alle 22.59, infine, il suono delle sirene delle navi presenti nel porto di Genova ricorderà, ancora una volta, il momento del tragico crollo (l’accesso in porto e al Molo Giano sarà riservato esclusivamente ai familiari delle vittime per un momento di raccoglimento privato).