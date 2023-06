Genova, notte di rapine e aggressioni nel Ponente cittadino

Notte difficile a Genova, per una sequenza di rapine e aggressioni nel Ponente cittadino. In via Milano, un 18enne si è rivolto alla polizia dicendo di essere stato aggredito e malmenato da quattro coetanei, descritti come nordafricani, per derubarlo del cellulare: tentativo andato a vuoto per la reazione della vittima.

Panico invece su un bus della linea notturna N2 Voltri-Caricamento: all'altezza di Pegli, attorno alle tre del mattino, un 23enne è stato circondato da quattro minori nordafricani, che lo hanno accoltellato a una mano per portargli via portafogli e cellulare. Il conducente ha dato l'allarme e il bus è stato fermato dalle volanti a Sestri Ponente, mentre gli autori del gesto si scambiavano i vestiti con altri che non avevano partecipato alla rapina, per complicare il riconoscimento. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere del bus e il gruppo è stato portato in questura per il riconoscimento.

Infine a Sampierdarena un 66enne ha chiamato la polizia per denunciare di essere stato rapinato del telefono dopo l'aggressione con un grosso coltello da cucina da parte di quattro ragazzi, descritti come giovanissimi europei orientali, dileguatisi all'arrivo delle volanti.