Genova: "Non chiamateci quote rosa", il libro di Valentina Cristiani presentato il 12 marzo a Tursi

"Non chiamateci quote rosa": questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 17,30 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, ispirato all'omonimo libro di Valentina Cristiani. Le relatrici saranno le giornaliste Giulia Stronati (90° Minuto) e Silvia Pedini (Teleromagna), mentre la moderatrice sarà Stefania Secci, giornalista investigativa e attivista contro la violenza di genere.



L'evento offre l'opportunità di affrontare tematiche cruciali, come la parità di genere. Partendo dalle 40 testimonianze delle giornaliste intervistate nel libro, si darà voce a tutte quelle donne che hanno subito discriminazioni, pregiudizi, violenza fisica e psicologica, battute sessiste, commenti inappropriati, svilimento delle capacità personali, ma anche al gender pay gap, a carriere più difficili, al diritto alla maternità negato e alle molestie, fenomeni che, nel 2025, continuano a essere all'ordine del giorno in molti ambiti lavorativi e familiari. "Vogliamo lanciare il messaggio che la forza d'animo, il coraggio e, soprattutto, l'empatia possano fare la differenza. Non solo nella propria vita, ma anche in quella degli altri. Desideriamo essere il cambiamento - dice Valentina Cristiani - che vogliamo vedere nel mondo e, in questo caso, attraverso le storie che condivideremo, speriamo di lasciare un segno nel cuore di chi ci ascolterà: da chi aprirà gli occhi a nuove consapevolezze, a chi troverà ispirazione nel proprio percorso di vita. Vogliamo essere una catena umana di ispirazione, luce, speranza, forza e determinazione. Inoltre, sarà presentato un contributo video di una decina di giornaliste di spicco che, a causa della distanza, non hanno potuto partecipare personalmente".



"Ma non finisce qui. La prossima sfida che mi sono posta, insieme alla moderatrice Stefania Secci, partendo dal libro per poi espanderla a tutti i settori, è quella di realizzare un talk televisivo in cui dare voce alle storie di successo di donne che sono riuscite a rompere il «soffitto di cristallo», abbattendo le barriere di genere nel mondo del lavoro. Racconteremo il dietro le quinte dei loro successi, i sacrifici e le sofferenze che li hanno accompagnati. Perché, diciamocelo chiaramente, quando ascoltiamo le storie di chi ce l'ha fatta, di chi ha realizzato i propri sogni, siamo pervasi da un senso di energia e adrenalina - conclude - che ci spinge a pensare: 'Ce la posso fare anche io'".

