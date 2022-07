Genova, Nicola Piacente è il nuovo procuratore: prende il posto di Cozzi

di Redazione

La procura del capoluogo ligure si trovava senza procuratore capo ormai da un anno nonostante il processo Morandi

Il nuovo capo della procura di Genova è Nicola Piacente, proveniente dall’ufficio inquirente di Como.

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha quindi scelto il sostituto del magistrato Francesco Cozzi andato in pensione. La quinta commissione aveva proposto la nomina all’unanimità e l’assemblea plenaria ha votato a favore.

Nicola Piacente dal 2002 è stato sostituto procuratore a Genova, poi a Milano dal 2005. Dal 2011 al 2015 è tornato a Genova come procuratore aggiunto. Tra le grandi inchieste di cui si è occupato Piacente, il ferimento dell'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi a opera di due anarchici nel 2012 e l'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio che portò in carcere l'ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi nel 2014.