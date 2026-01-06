Genova Nervi: vento forte e palme che cadono, torna la paura tra i cittadini (LIVE)

Genova Nervi torna a fare i conti con il maltempo: il vento forte che ha colpito la città nelle ultime ore ha provocato la caduta di una palma nell'omonimo viale, riaccendendo la preoccupazione tra residenti e commercianti della zona. Un problema già noto, che negli anni passati ha causato danni e interventi d’emergenza, e che si ripresenta puntualmente in occasione delle ondate di vento più intense.

Sul tema interviene a Telenord Marco Corzetto, docente dell’istituto Marsano di Genova, che ha analizzato le cause del fenomeno e le possibili prospettive future. Secondo il docente, la vulnerabilità delle palme è legata sia alle condizioni meteorologiche sempre più estreme sia allo stato di salute di molte piante, indebolite da parassiti e da apparati radicali compromessi.

L’attenzione ora si concentra sulla prevenzione: monitoraggi più frequenti, manutenzione mirata e scelte più attente nella gestione del verde urbano potrebbero ridurre i rischi per la sicurezza pubblica. Intanto, a Nervi resta alta l’allerta ogni volta che il vento soffia con forza, in attesa di interventi strutturali capaci di evitare il ripetersi di situazioni già vissute in passato.

