Genova, Natale (PD) sul piano regionale dei rifiuti: "Bisogna sospendere gli impianti", Giampedrone: "Non vogliamo bloccare gli impianti"

Nel corso del consiglio regionale è stata porta un'interrogazione dal PD riguardo gli impianti minimi per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il PD ha chiesto di sospendere gli impianti, il consigliere regionale Davide Natale (PD): "Il piano regionale dei rifiuti prevedeva la definizione di impianti minimi e il consiglio di stato ha dato ragione e gli impianti minimi non possono essere stabiliti dalla regione quindi io dico che ci sono dei progetti in essere, tipo quello di Saliceti, che deve essere sospeso. Ha senso se la regione può indirizzare i rifiuti verso quell'impianto, ma così non è rischia di diventare una cattedrale del deserto. La regione non ha più l'autorità di indirizzare i rifiuti, quindi quali saranno i rifiuti destinati lì? Non si sa e allora in attesa che il governo decida, sospendiamo ogni tipo di procedura".

L'assessore regionale al ciclo delle acque e rifiuti, ambiente e tutela territorio, Giacomo Giampedrone: "Condividiamo la preoccupazioni del consigliere Natale che è anche la nostra rispetto a un impianto normativo che prevedeva impianti minimi e anche regolazione dei flussi da parte di indicazioni dello stato e quindi Arera, non condividiamo il tema di bloccare gli impianti in Liguria che ci consentirebbero di uscire da quella insufficienza impiantistica dove ci troviamo oggi. Auspichiamo a un intervento dello stato per fare chiarezza sulla normativa stringente, per una regolamentazione importante sui rifiuti. Ma anche per la regolazione di flussi che consentano l'autosufficienza della regione Liguria e di tutte le regioni".