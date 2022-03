Genova, nasce il gruppo 'Angei de Zena' per riunire chi svolge attività solidali

di Edoardo Cozza

Vi può confluire chi opera in spirito di solidarietà e in maniera gratuita e senza scopo di lucro come fecero gli 'Angeli del fango' durante le alluvioni

Con l'approvazione, da parte della giunta comunale di Genova del nuovo 'Regolamento per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle associazioni' che entrerà in vigore nei prossimi giorni, è stato istituito ufficialmente il gruppo comunale dei Volontari civici denominato 'Angei de Zena', Angeli di Genova, nel quale potranno confluire associazioni e singoli che svolgono attività a favore della collettività in pieno spirito di solidarietà e in maniera gratuita e senza scopo di lucro come fecero gli 'Angeli del fango' durante le alluvioni che hanno devastato il capoluogo ligure.

"Con questo provvedimento - spiega l'assessore Lorenza Rosso - vogliamo compiere un ulteriore sforzo per la promozione del volontariato civico, valorizzando l'azione spontanea, l'impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che i genovesi hanno messo in campo in questi anni attraverso forme sia organizzate che individuali. Grazie al regolamento i nostri 'Angeli' potranno operare al meglio e accedere a benefici, anche economici, che consentiranno alla città di poter contare su interventi mirati e sempre più importanti".

Nel gruppo potranno confluire associazioni e singoli che svolgono attività a favore della collettività in pieno spirito di solidarietà e in maniera gratuita e senza scopo di lucro. Per potersi iscrivere agli 'Àngei de Zena' occorre avere un'età compresa tra i 18 e gli 85 anni, non aver riportato condanne penali, essere cittadino italiano, comunitario o comunque in possesso di permesso di soggiorno e la domanda potrà essere inoltrata in qualsiasi momento tramite procedura telematica con format apposito sul sito istituzione del Comune di Genova.

Il Registro comunale delle Associazioni, invece, ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile e vuole promuovere il loro sviluppo autonomo favorendone l'apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale.