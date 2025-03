Genova, nasce il centro di prossimità del progetto Start Tappe alla Berio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nuova apertura al sesto piano della Biblioteca Berio, con il nuovo centro di prossimità, che offre servizi di orientamento professionale, supporto nella redazione del curriculum, preparazione ai colloqui ed accesso a una rete di aziende in cerca di nuove risorse.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Start Tappe e si rivolge a studenti universitari, neodiplomati e laureandi, ponendosi come punto di riferimento per supportarli nella ricerca di un’occupazione regolare, durante gli studi o al termine del percorso formativo.

Studio e lavoro - "I nostri giovani hanno bisogno di supporto per la loro crescita - dichiara il facente funzioni Sindaco Pietro Piciocchi - e l'iniziativa di oggi va esattamente in questa direzione. È un'iniziativa di orientamento per i giovani che vogliono lavorare nel periodo degli studi, sappiamo che molti hanno questa necessità, ma per molti è anche un piacere, perché è un modo per rivendicare la propria autonomia e la propria intraprendenza."

Piciocchi sostiene che sia fondamentale e urgente dare ai giovani delle prospettive, così come è urgente fornire loro degli esempi.

"Ci proponiamo di arrivare alle richieste dei giovani - spiega l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso - coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro devono avere la giusta formazione a seconda di quelle che sono le richieste. Lo trovo un momento bellissimo dove siamo riusciti a unire la parte sociale con la parte culturale."

Esempio per i giovani - Per Manuel Sericano, direttore di Agorà e coordinatore del progetto Start Tappe, il centro di prossimità presso la biblioteca civica Berio sarà uno spazio di ascolto, guida e supporto concreto per accompagnare i giovani in questa transizione.

"Potranno venire e trovare degli orientatori specialistici - dichiara Sericano - che possono aiutarli a sia trovare dei piccoli lavori in regola mentre studiano, sia a confrontarsi con dei professionisti per un orientamento mirato che permetta loro di fare i primi passi giusti nel mondo del lavoro."

L’iniziativa è parte del più ampio impegno del Comune di Genova, che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo condizioni di occupazione regolare e dignitosa per i cittadini residenti o domiciliati nella città.

La scelta della Biblioteca Berio come sede sottolinea l’importanza di unire formazione, cultura e occupazione, creando un ecosistema di crescita personale e collettiva. Il centro sarà attivo il lunedì e il mercoledì dalle ore 10 alle ore 18 e il venerdì dalle 14 alle 18.

Elenco - La coprogettazione Start Tappe vede assieme al Comune, una rete di enti del terzo settore con capofila Agorà, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Cooperativa Il Laboratorio, Cooperativa Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, Cooperativa La Comunità, Cooperativa CFLC, Cooperativa Gente di Mare, Cooperativa il Cesto, Associazione Afet Aquilone, Associazione Cineguida, Cooperativa CoSerCo, Cooperativa il Rastrello, Cooperativa la Cruna, Cooperativa Solidarietà & Lavoro, Cooperativa Il Quadrifoglio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.